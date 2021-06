Igralka se je opravičila žrtvam: Žal mi je, da sem vas pripeljala v kult Nxivm

Igralka je že tri leta v hišnem zaporu, na prihajajočem sojenju pa jo čaka končna obsodba. Grozilo naj bi ji 14 do 17 let zaporne kazni za grozodejstva, pri katerih je prisostvovala. Zdaj, le nekaj dni pred sojenjem, se je Allison opravičila vsem žrtvam. "Rada bi se opravičila vsem vam, ki sem vas pripeljala v Nxivm. Žal mi je, da sem vas izpostavila zlobnemu in čustveno nasilnemu moškemu s sprijenimi nagnjenji," je povedala 38-letnica in dodala, da je sodelovanje v kultu njeno največje obžalovanje in da ji je žal za vse, kar je storila.

Kot je povedala v najnovejši izjavi, se je v tem času soočila z najtemnejšim delom svoje osebnosti: "Soočiti sem se morala z bolečino in dejanji, ki so prizadeli ljudi, ki jih imam rada. Pomembno mi je, da lahko na glas izgovorim, da mi je tako zelo žal. V času kulta sem se z vsem svojim bistvom vrgla v učenje od Keitha Rainerja." Opravičila se je tudi družini in prijateljem, ker je izneverila njihovo ljubezen in zaupanje. "Odrinila sem vas od sebe, se umaknila, obmolknila, ko ste me želeli rešiti. Znova in znova sem vam lagala, samo zato, da bi zaščitila iluzijo, v katero sem tako močno verjela."

"Seznam tistih, ki so postali kolateralna škoda v nizu mojih uničujočih odločitev, je vedno daljši, saj se vedno bolj zavedam, kako so moje odločitve vplivale na ljudi okoli mene. Hvaležna sem, da sem preživela ta proces in da sem se ustavila, ko sem se," je še v odprtem pismu zapisala zvezdnica.

Spomnimo: Kult Nxivm, ki ga je vodil Keith Raniere, je novačil mlada dekleta, da so služila vodji, mu rojevala otroke in z njim imela (nesporazumne) spolne odnose. Članicam so vodja in Allison v kožo vžigali znak kulta, ki je sestavljen iz inicialk Keitha in Allison. Članice so se morale vseskozi tudi dokazovati in pripeljati čim več novih članic. Če tega niso storile, so bile kaznovane. Kaznovali so jih s pretepanjem po goli koži z lesenimi vesli, piše Page Six. Dekleta so se morala držati stroge diete, med katero dnevno niso smele preseči 800 kalorij. Njihov vodja je bil namreč prepričan, da debelost in maščobne obloge vplivajo na energije v skupini.

Sojenje Mackovi je najavljeno za 30. junija. Kakšna bo njena usoda, bomo še videli, za zdaj pa ji grozi od 14 do 17 let zaporne kazni. Odvetniki nekdanje televizijske zvezdnice so v preteklih tednih sodnika Nicholasa Garaufisa prosili za prizanesljivost pri določitvi kazni, saj naj bi se zvezdnica v času hišnega pripora pokorila zaradi svojih preteklih dejanj.