Igralka se že nekaj let bori z depresijo in tesnobo

Igralka Taraji P. Henson je v nedavnem intervjuju s Self spregovorila o svojem duševnem zdravju. Povedala je, da se že nekaj časa bori z depresijo in tesnobo. Prvo je opisala kot nekakšen občutek teme, zaradi slednje pa ji razbija srce, postane živčna, dobi občutek nemoči in begajoče misli – zaradi obeh pa ima občutek, da se duši. "Iz tega se je težko izkopati," je dejala 49-letnica.

Prvič je spremembe začela opažati leta 2012, ko je bil umorjen Trayvon Martin – neoboroženega temnopoltega 17-letnika je ustrelil 28-letni prostovoljni varnostnik.Takrat je bil tudi njen sin Marcell Johnson podobne starosti kot Trayvon in se je zato začela bati za njegovo varnost. "Takrat sem opazila, da postajam tesnobna," je dejala. Pred dvema letoma pa so se stvari okrepile – igralka je začela opažati, da njeno razpoloženje zelo niha in zato ni želela v javnost. "Sem središče zabave in ko me prevzame tema, postanem temačna. Ne želim niti zapustiti hiše," je pojasnila.

Prijatelji so ji zato predlagali meditacijo in jogo, vendar se tudi tako njene misli niso umirile in vedela je, da potrebuje več pomoči. "Za terapijo sem se odločila iz nuje. Bilo je v času, ko se nisem več počutila kot jaz in tudi moj sin je imel težave z odraščanjem v temnopoltega mladega moškega brez očeta in dedka. Dejala sem si: 'V redu, nisem profesionalka, oba potrebujeva pomoč.'" Marcellovega očeta so namreč umorili leta 2003, Tarajin oče pa je umrl leta 2006.

Igralka je tako začela obiskovati terapevtko, ki ji jo je predlagala njena igralska kolegica Gabourey Sidibe. "Ko najdeš pravo osebo, se ti odpre nebo,"je dejala. Terapevtka pa ji je pomagala priti tudi do spoznanja, da je nihanje razpoloženja posledica tega, da vstopa v menopavzo.

Leta 2018 pa je Hensonova ustanovila neprofitno organizacijo Boris Lawrence Henson, ki je ime dobila po njenem očetu z bipolarno motnjo, da bi zmanjšala stigmo, ki se drži duševnega zdravja v temnopolti skupnosti. "Upam, da bomo nekoč lahko vsi neobremenjeno govorili o duševnem zdravju,"je še povedala.