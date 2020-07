Igralka Sedmih nebes rodila tretjega otroka: Našla sva zaklad na koncu mavrice

Beverley Mitchelle, zvezdnica priljubljene serijeSedma nebesa, ki smo jo pred leti lahko spremljali tudi na POP TV, je rodila tretjega otroka. Z možem Michaelom Cameronom sta se razveselila hčerke. Par ima sicer že dva otroka - sedemletno Kenzie Lynn in petletnega Huttona Michaela.

"Z veseljem s svetom deliva najino malo deklico Mayzel Josephine. Prevzela je najina srca in ne bi je mogla imeti še bolj rada, kot jo že imava,"je na svojem Instagramu zapisala igralka ob fotografiji novorojenčice in dodala:"Prevzela naju je in nenehno jo crkljava in zasipava s poljubčki."