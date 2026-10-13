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Igralka Selma Blair na letalu doživela živčni zlom, po pristanku aretirana

New York, 13. 10. 2026 14.01 pred 20 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Selma Blair

Ameriška igralka Selma Blair se je morala po incidentu na letalu, kjer je napadala dva člana osebja, zagovarjati pred sodnikom. Zvezdnico filma Blondinka s Harvarda zaradi napada na letalu iz Los Angelesa v New York preiskuje FBI, njen odvetnik pa je dejal, da je bila zmedena, ker je izpustila odmerek zdravil, ki jih jemlje zaradi multiple skleroze.

Policisti na letališču v New Yorku so potrdili, da so se odzvali na klic pilota, ki je podal prijavo zaradi fizičnega napada potnice na osebje. Ta je ranila dve stevardesi, ena od njiju pa je bila po pristanku prepeljana v bolnišnico, so dejali. Policisti so za napad aretirali 54-letno igralko Selmo Blair, ki je znana po filmu Podle igre, zvezdnico pa so morali prav tako prepeljati v bolnišnico.

Selma Blair
Selma Blair
FOTO: Profimedia

Kot je za BBC povedal njen tiskovni predstavnik, je potrebovala nujno zdravniško pomoč, ki je bila povod za incident. "Po pristanku je dobila takojšnjo zdravstveno pomoč, trenutno pa je njeno stanje stabilno," je še dodal. Kot je poročal CBS News, so igralko z rešilnim vozilom prepeljali v bolnišnico, med prevozom pa naj bi brcnila policista. Ob prihodu na urgenco naj bi napadla tudi medicinsko sestro.

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Blair se je odtlej pomirila in se v spremstvu odvetniške ekipe pojavila pred sodnikom, kjer je ta določil, da mora plačati 18.000 evrov v gotovini ali 53,6 evrov varščine. Zvezdnica je po plačilu slednje bila izpuščena na prostost, pred sodnikom pa se bo morala ponovno zglasiti 19. januarja. Če bo spoznana za krivo napada, ji grozi dve do sedem let zaporne kazni. Ker se je incident zgodil na meddržavni ravni, se bo morala zagovarjati tudi na zveznem sodišču, kjer bo odgovarjala za napad na osebje na letalu. Kot je poročal CBC, je na pomoč poklical pilot, ki je dejal, da je nekdo utrpel udarec v nos in več ugrizov, Blair pa naj bi že na letalu vklenili.

Igralka ima zgodovino nasilnih izpadov

Blair se je leta 2018 zaradi multiple skleroze upokojila od igralstva, pozneje pa v enem od intervjujev za BBC dejala, da je krivila bolezen, da se je njena kariera končala. Nedavno je na družbenem omrežju zapisala, da je veliko na poti, z njo pa potuje kuža spremljevalec, ki ga je dobila leta 2021. "Od Los Angelesa do Nove Mehike in nazaj v Los Angeles pa naprej v New York. S Scoutom sva zelo zaposlena. Pogrešam vas," je ob posnetku mesta s ptičje perspektive zapisala zvezdnica.

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To pa ni bil prvi igralkin incident na letalu. Leta 2016 je bila med letom tako pijana, da sta ji morali dve medicinski sestri dati pomirjevala kar na letalu. Selma se je pozneje za svoje obnašanje javno opravičila in pojasnila, da je zdravila pomešala z alkoholom, zaradi česar je počela in govorila stvari, ki jih obžaluje.

Leta 2022 je v svoji knjigi spominov priznala, da je ugriznila igralske kolege Sienno Miller, Setha MacFarlanea in Kate Moss. Ob tem je pojasnila, da se to zgodi, ko je preobremenjena in se nekaj v njej zlomi.

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1muvwndr
13. 10. 2026 14.21
"kjer je ta določil, da mora plačati 18.000 evrov v gotovini ali 53,6 evrov varščine" - mogoče bi bilo potrebno prebrati kaj pride ven iz prevejalnika preden klikneš "objavi"
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0 0
Tempus Fugit
13. 10. 2026 14.21
Pa dobro, a kdo pri vas, preden objavite, prebere kaj piše. Tole ste napisali "...kjer je ta določil, da mora plačati 18.000 evrov v gotovini ali 53,6 evrov varščine." To je bilo retorično vprašanje. Vprašajte AI kaj to pomeni.
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