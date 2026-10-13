Igralka Selma Blair na letalu doživela živčni zlom, po pristanku aretirana

Policisti na letališču v New Yorku so potrdili, da so se odzvali na klic pilota, ki je podal prijavo zaradi fizičnega napada potnice na osebje. Ta je ranila dve stevardesi, ena od njiju pa je bila po pristanku prepeljana v bolnišnico, so dejali. Policisti so za napad aretirali 54-letno igralko Selmo Blair, ki je znana po filmu Podle igre, zvezdnico pa so morali prav tako prepeljati v bolnišnico.

Selma Blair FOTO: Profimedia

Kot je za BBC povedal njen tiskovni predstavnik, je potrebovala nujno zdravniško pomoč, ki je bila povod za incident. "Po pristanku je dobila takojšnjo zdravstveno pomoč, trenutno pa je njeno stanje stabilno," je še dodal. Kot je poročal CBS News, so igralko z rešilnim vozilom prepeljali v bolnišnico, med prevozom pa naj bi brcnila policista. Ob prihodu na urgenco naj bi napadla tudi medicinsko sestro.

Blair se je odtlej pomirila in se v spremstvu odvetniške ekipe pojavila pred sodnikom, kjer je ta določil, da mora plačati 18.000 evrov v gotovini ali 53,6 evrov varščine. Zvezdnica je po plačilu slednje bila izpuščena na prostost, pred sodnikom pa se bo morala ponovno zglasiti 19. januarja. Če bo spoznana za krivo napada, ji grozi dve do sedem let zaporne kazni. Ker se je incident zgodil na meddržavni ravni, se bo morala zagovarjati tudi na zveznem sodišču, kjer bo odgovarjala za napad na osebje na letalu. Kot je poročal CBC, je na pomoč poklical pilot, ki je dejal, da je nekdo utrpel udarec v nos in več ugrizov, Blair pa naj bi že na letalu vklenili.

Igralka ima zgodovino nasilnih izpadov

Blair se je leta 2018 zaradi multiple skleroze upokojila od igralstva, pozneje pa v enem od intervjujev za BBC dejala, da je krivila bolezen, da se je njena kariera končala. Nedavno je na družbenem omrežju zapisala, da je veliko na poti, z njo pa potuje kuža spremljevalec, ki ga je dobila leta 2021. "Od Los Angelesa do Nove Mehike in nazaj v Los Angeles pa naprej v New York. S Scoutom sva zelo zaposlena. Pogrešam vas," je ob posnetku mesta s ptičje perspektive zapisala zvezdnica.