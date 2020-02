Igralka iz serije Beverly Hills 90210 sporočila, da ima raka v četrtem stadiju

Leta 2015 je Dohertyjeva javno obelodanila, da ima diagnozo raka dojk. Kmalu zatem je prestala dvojno mastektomijo, kemoterapijo in radiacijo, po prestanih posegih pa so ji zdravniki povedali, da je njen rak v mirovanju. Potem, ko je nedavno izvedela, da se je zdaj razširil tudi na druge telesne organe, je priznala: ''To grenko tableto sem s težavo pogoltnila. Seveda sem se večkrat vprašala: Zakaj ravno jaz? Tolažbo sem našla v besedah: Zakaj pa ne jaz? Kdo na svetu pa si sploh to zasluži? Nihče od nas si ne ... ''

O napredovali bolezni je javno spregovorila tudi zaradi tožbe z zavarovalnico State Farm, ki jo toži zaradi škode, ki jo je utrpel njen dom v času požarov, ki so leta 2018 pustošili po Los Angelesu.''Raje vidim, da ljudje vse slišijo od mene. Nočem, da bi bila zgodba na koncu popačena. Nočem, da je javnost o tem obveščena prek sodnih dokumentov. Želim si, da je vse čimbolj realno in pristno,''je priznala in poudarila, da bi morala zavarovalnica v precej večjem obsegu kriti škodo, ki jo je utrpel njen dom – a tega ni storila. Dohertyjeva je tako morala precejšenj del škode pokriti iz svojega žepa, o tem pa je dejala: ''O tem govorim javno, ker želim nekaj doseči. Želim doseči nek premik. Dovolj imam tega, da velika podjetja in korporacije zlorabljajo malega človeka. Ni pravično in zdaj se zavzemam za vse nas. Upam, da mi bo uspelo in da si me bodo ljudje zapomnili po nečem večjem od mene same.''