Igralka serije Polna hiša je zaročena

"Ljubim te, Mescal, za vedno. Ti si moja oseba. Komaj čakam, da vidim življenje, ki je pred nama," je še zapisala in dodala, da se veseli njunega skupnega življenja, polnega dogodivščin in vstopa v 40. leta.

Ob tem je citirala znano pesnico Mayo Angelou in enega njenih verzov, ki se glasi: "Na vsem svetu ni srca, kot je tvoje. Na vsem svetu ni ljubezni do tebe, kot je moja."

Jodie Sweetin , zvezdnica televizijske serije Polna hiša (Full House) , ki bo 19. januarja dopolnila okroglih 40 let, je razkrila, da jo je njen srčni izbranec Mescal Wasilewski zaprosil za roko. Veselo novico je pospremila z njuno skupno fotografijo, na kateri je pred objektivom pokazala tudi bleščeč zaročni prstan, ki po novem krasi njeno roko.

Danica McKellar, Christy Carlson Romano in Eboni K. Williams so bile med tistimi, ki so Jodie Sweetin že čestitali za zaroko.

Bodoči ženin Wasilewski je novico delil tudi na svojem profilu na Instagramu in jo pospremil z isto fotografijo ter besedami: "To se je zgodilo ..."

Sweetinova in Wasilewski sta svojo zvezo prvič potrdila februarja 2018, potem ko je igralka na Instagramu objavila kolaž treh fotografij, ob tem pa zapisala: "Najdi nekoga, s katerim lahko deliš takšno ljubezen ... Nekoga, ki ti ne pokaže samo, da te ljubi en dan v letu. Nekdo, ki se ne boji, da bi izgledal neumno, ko ti reče, da te ljubi."

39-letna igralka je novico o zaroki objavila dober teden po tem, odkar je v medijih odjeknila žalostna novica o smrti igralca Boba Sageta, s katerim sta skupaj v vlogah očeta in hčerke zaigrala v seriji Polna hiša.