Igralka serije To smo mi se je razšla s fantom, ki ga je spoznala na Instagramu

Chrissy Metzin Hal Rosenfeldsta se po skoraj dveh letih razšla, poročajo številni tuji mediji. Vir blizu igralke je zaPage Six povedal, da je ''Chrissy spet na trgu samskih in pripravljena na zmenke".

Chrissy in Hal sta zvezo začela konec leta 2018, kot par pa sta se javnosti prvič predstavila na rdeči preprogi podelitve zlatih globusov 2019. Igralka, ki bo konec naslednjega meseca praznovala okrogli jubilej, je bila pred tem, med letoma 2008 in 2015, poročena z britanskim novinarjem Martynom Eadenom. Nekdanja zakonca sta takrat kot razlog za ločitev navedla ''nepremostljive razlike." Chrissy je bila pred Halom v zvezi še s kamermanom serije This Is Us Joshom Stancilom.

Chrissy je televizijski voditeljici Wendy Williamsjulija lani razkrila, da sta se s Halom dejansko spoznala prek Instagrama: "Prejmem veliko sporočil, za katera sem hvaležna, in ne vidim vedno vseh. Poslal mi je nekaj sporočil, zelo prisrčnih, a ne zoprnih ali čudnih. In takrat sem si rekla: 'Naj pogledam, ali je simpatičen. O, simpatičen je! V redu, verjetno se lahko odzovem."

Pred nekaj meseci je kostumografinja serije This Is UsHala Bahmet za HollywoodLife ekskluzivno povedala, da verjame, da je Chrissy s Halom našla 'ta pravega': "Res je srečna! Mogoče je našla pravega? On je ljubezniv! Čudovit je!" je dejala Hala in dodala, da je Hal Chrissy pogosto obiskal na setu serije. "Mislim, da je res, res lepo in očitno sta zaljubljena. Res sta čudovita. Res sem vesela za njiju."