Igralka serije Veliki pokovci in mož Karl Cook sta potrdila, da se razhajata

35-letna igralka Kaley Cuoco in 30-letni Karl Cook sta se po treh letih zakonske sreče odločila, da se je njun skupni čas iztekel. Igralka in poklicni jahač sta se začela sestajati leta 2016, sedaj pa sta v skupni izjavi za tabloid People potrdila, da se razhajata.

Kaley Cuoco in Karl Cook

"Kljub globoki ljubezni in medsebojnemu spoštovanju sva spoznala, da je čas, da se najina skupna pot zaključuje. Veliko dogodkov iz najinega življenja sva delila z javnostjo, tokrat pa prosiva za nekaj zasebnosti. Kljub temu sva novico želela sporočiti javnosti in ta korak narediti skupaj. Med nama ne vladata jeza in sovražnost, prav nasprotno," sta dejala.

"Odločitev sva sprejela skupaj z izjemnim spoštovanjem in upoštevanjem drug drugega, zato vas prosiva, da tudi vi storite to za naju in razumete, da zadeve ne bova več komentirala," sta zaključila združeno izjavo.