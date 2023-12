Igralka serije Veliki pokovci zbolela za pljučnim rakom

"Resnično čudno je, ker v življenju nikoli nisem kadila, zato je bilo to presenečenje," je po razkritju, da je zbolela za pljučnim rakom, dejala 43-letna igralka Kate Micucci. Pojasnila je, da so ji zdravniki raka "odkrili resnično zgodaj", prejšnji teden pa je odšla na operacijo, ki jo je uspešno prestala. V posnetku na TikToku, kjer je razkrila diagnozo, je dejala, da so zdravniki uspešno odstranili vse rakave celice in da je sedaj "vse dobro".