Igralka Shailene Woodley v zvezi z igralcem ameriškega nogometa

Shailene Woodley , ki je leta 2011 zablestela v filmu z Georgeem Clooneyjem z naslovom Potomc i in si prislužila tudi nominacijo za zlati globus, nato pa se izkazala v priljubljeni seriji Velike laži , je znova srečna v zvezi. Čeprav razmerje pred javnostjo še skrivata, pa sta igralka in športnik Aaron Rodgers po besedah prijateljev močno zaljubljena.

Igralec ameriškega nogometa, ki je trenutno član ekipe Green Bay Packers in hollywoodska igralka trenutno negujeta zvezo na daljavo in se svoje razmerje trudita zaščititi pred mediji. Aaron je bil po navedbah ene od ameriških revij v preteklih tednih popolnoma osredotočen na konec nogometne sezone, Shailene pa se je v tem času zadrževala na filmskem setu v Montrealu, kjer je snemala celovečerec Misanthrope , katerega režiser je Damián Szifron.

''V tem času sta se nekajkrat videla in ostala v stiku. Čeprav sta popolnoma predana karierama, pa vseeno najdeta čas drug za drugega,''je potrdil njun skupni prijatelj. Septembra lani je športnik v televizijskem intervjuju spregovoril o njegovem novem življenjskem zagonu: ''Sprejel sem nekaj odločitev glede sprememb svojih navad in sedaj se počutim mnogo bolje, stvari so se nekako pričele odvijati v pravo smer in moje življenje v preteklih mesecih je bilo resnično polno užitkov,'' je dejal pri čemer se je izognil neposrednemu odgovoru glede pestrega ljubezenskega dogajanja, ter nato dodal:''Zato se v življenju tako zabavam, kar pa se zagotovo povezuje tudi z ljubeznijo. Obdal sem se z ljudmi, s katerimi resnično uživam.''