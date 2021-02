Shailene Woodley zaročena s sveže ločenim športnikom Aaronom Rodgersom

Nekaj dni se že šušlja, da sta igralka Shailene Woodley in športnik Aaron Rodgers zaročena. Kdo je bil nad tem najbolj presenečen? Očitno njuni prijatelji, piše ameriški portal People . Namreč čudi jih, da je njuna zveza tako hitro napredovala. "Bilo je pravo presenečenje, da sta se tako hitro zbližala," je povedal vir, blizu 37-letnega igralca ameriškega nogometa: "Res se je zdelo, da je bil en dan še poročen z Danico Patrick in kar na enkrat je bil naslednji dan v zvezi s Shailene. Vse skupaj se je zgodilo zelo hitro."

Aaron in Danica sta se po dveh letih zakona ločila julija lansko leto, kot je takrat potrdil športnikov medijski predstavnik. Shailene pa so lani povezovali z drugim športnikom, in sicer rugby igralcem Benom Volavolo, ki ga je spoznala na Fijiju med snemanjem filma Izgubljena med valovi.Lani aprila je v intervjuju za New York Times razkrila, da sta se razšla.

Kot pravijo viru, blizu zaročencema, sta se Shailene in Aaron zelo hitro ujela in začela skupaj preživljati poletje. "Na začetku se je vse skupaj zelo hitro razvijalo. Vsi smo mislili, da se le zabavata, da ni nič resnega. Ni šans, da bi to bilo lahko resno. Res smo vsi mislili, da je le poletna romanca, saj nas je v to tudi sam prepričeval, tudi ko se je že vsem nam zdelo, da se zadeva premika razvija v bolj resno razmerje,"je še povedal vir.

Da je Aaron zaročen pa je potrdil tudi sam 6. februarja, ko je prejel nagrado za najbolj koristnega igralca v zadnji NFL sezoni. "Velika čast je že tretjič prejeti to nagrado. 2020 je bilo zagotovo zelo noro leto, zapolnjeno s spremembami in osebno rastjo ter nekaterimi norimi spomini. No, pa še zaročil sem se," je povedal ob prejetju laskave športne nagrade.