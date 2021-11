Igralka Sharon Stone sporočila, da je njeno mamo ponovno zadela kap

Zvezdnica Sharone Stone je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila žalostno novico, da je njeno mamo Dorothy Stone ponovno zadela kap. Igralka je oboževalce prosila, naj njeni materi posvetijo molitev in dobro misel.

63-letna igralka Sharnon Stone se na družbenem omrežju ponovno javlja s slabimi novicami. Tokrat je sledilcem sporočila, da je njena mati znova doživela možgansko kap. Ob fotografiji Dorothy Stone je pripisala prošnjo, naj se je spomnijo tudi njeni sledilci in ji namenijo molitev.

icon-expand Sharon Stone in Dorothy Stone FOTO: Profimedia

"V molitvi se spomnite moje mame, Dorothy Marie Stone, ki jo je znova prizadela možganska kap. Hvala," je zapisala zvezdnica filma Prvinski nagon, a ni razkrila, koliko kapi je njena mati že doživela. Leta 2019 je Sharon že spregovorila o tem, da sta njena mati in babica doživeli kap, to pa je leta 2001 preživela tudi sama. Prav to je igralko vzpodbudilo, da se posveča osveščanju ljudi o posledicah možganske kapi in staranju.

"Moja mati je doživela možgansko kap in tudi moja babica. Tudi mene je zadela možganska kap in devetdnevne krvavitve v možganih," je dejala na neki konferenci o osveščanju in posledicah, ki jih doživijo ljudje po možganski kapi.