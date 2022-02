Zvezdnica serije Ljubke lažnivke se bo razveselila drugega otroka

"Ko se posloviš od enega člana družine, med tem ko pričakuješ drugega, je dokaz velikega kroga življenja. To je tudi najbolj zahtevno obdobje mojega življenja. Zdi se mi, da je bil to nekakšen načrt vesolja, ki je vedelo, da bom potrebovala nekakšno zemeljsko veselje, ki bo ublažilo žalost ob izgubi enega najpomembnejših ljudi zame. To je dokaz, da lahko ljubezen, življenje in izguba soobstajajo ob enakem času," je zapisala.

"Babi, pogrešam te vsak dan. Malček, vsi se te že zelo veselimo. V sebi sem pomirjena, saj vem, da sta vidva že sedaj povezana na kozmični način," je še zapisala igralka ob treh fotografijah na katerih je pokazala nosečniški trebušček.