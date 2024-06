Igralka Sienna Miller: Nisem mislila, da si bom našla mlajšega fanta

Sienna Miller je spregovorila o tem, kako se je zelo hitro zaljubila v svojega 15 let mlajšega fanta Olija Greena . V intervjuju za Harper's Bazaar je 42-letnica povedala, da se je njuna romanca zgodila po srečanju na zabavi za noč čarovnic in da na začetku ni pričakovala, da se bo iz tega razvilo kaj resnega. "In potem sem se zelo hitro zaljubila. Nisem si mislila, da bom našla mlajšega fanta. Bilo je bolj: 'F-k! Zakaj si mlad? To je tako nadležno," je dejala. Igralka je 27-letnega partnerja označila za nekoga, ki je "dobro prilagojen".

"Obstaja razlika v tem, kako ta generacija moških spoštuje ženske. To je specifično zanj, je zelo moder in dobro prilagojen, vendar verjamem, da je to tudi ta generacija. Odraščali so z nekoliko bolj enakimi pogoji," je dejala in dodala: "To vidim tako pri njegovih prijateljicah kot pri moških." Filmska igralka je dejala, da se je od mlajših ljudi naučila, postavljati meje, " imajo to samozavest in in samozagovorništvo in se ne bojijo reči 'ne'." Podobno se je izrazila v intervjuju za decembrsko naslovnico revije Vogue, ko je rekla: "Predstavljam si, da bi bilo to komplicirano za vsakogar, vendar ni bilo nič drugega kot ljubezen in veselje."

Par, ki je marca 2022 debitiral na rdeči preprogi na Vanity Fair Oscar Partyju, je v začetku tega leta pozdravil prvega skupnega otroka. Sienna je tudi mama 11-letne hčerke Marlowe, ki si jo deli z bivšim Tomom Sturridgeom. Ko je v intervjuju za Vogue spregovorila o tem, da bo imela otroka v svojih starejših letih, se je pošalila: "Rada bi prišla do točke, ko ne bi čutila potrebe po šali iz tega, da sem starejša in da imam otroka."