Igralka Sienna Miller pri 43 letih pričakuje tretjega otroka

Igralka se z 28-letnim partnerjem sestaja od leta 2022, pred časom pa je že spregovorila o pritiskih, ki jih je čutila, ker je družino povečala po 40. letu starosti. V intervjuju za Elle UK je istega leta razkrila, da je dala zamrzniti jajčeca. "Pritisk glede otrok, ali naj jih imam več in zakaj jih še nisem, je zelo velik. Narava je v teh letih zelo kruta do žensk, tudi do mene je bila. Ko sem dopolnila 40 let, sem dala zamrzniti jajčeca. Zelo sem bila osredotočena na potrebo, da moram imeti več otrok, nato pa sem samo razmišljala, da če se zgodi, se zgodi. Takšni zunanji pritiski so se pojavljali," je povedala takrat.