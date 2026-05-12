Igralka Sienna Miller pri 44 letih tretjič mama

Sienna Miller je za E! News potrdila, da sta se s partnerjem Olijem Greenom razveselila drugega skupnega otroka. Zvezdnica, ki ima iz pretekle zveze še 13-letno hčerko Marlowe , je dejala, da se mora sedaj petčlanska družina še navaditi, da imajo člana več, sama pa je presrečna.

"Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je povedala igralka, ki je dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka."

Zvezdnica je decembra presenetila, ko se je na rdeči preprogi podelitve modnih nagrad v Londonu pojavila z nosečniškim trebuščkom. Miller in Green sta se prvega skupnega otroka, katerega imena in spola še vedno nista razkrila, razveselila konec leta 2023.