Igralka Sienna Miller pri 44 letih tretjič mama

Sienna Miller je za E! News potrdila, da sta se s partnerjem Olijem Greenom razveselila drugega skupnega otroka. Zvezdnica, ki ima iz pretekle zveze še 13-letno hčerko Marlowe, je dejala, da se mora sedaj petčlanska družina še navaditi, da imajo člana več, sama pa je presrečna.
"Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je povedala igralka, ki je dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka."
Zvezdnica je decembra presenetila, ko se je na rdeči preprogi podelitve modnih nagrad v Londonu pojavila z nosečniškim trebuščkom. Miller in Green sta se prvega skupnega otroka, katerega imena in spola še vedno nista razkrila, razveselila konec leta 2023.
44-letna igralka, ki je od leta 2022 v razmerju z 29-letnikom, je zagovornica romantičnih zvez, v katerih je ženska starejša od svojega partnerja. O tem je spregovorila v intervjuju za revijo Grazia in poudarila, da si želi, da družba takšnih zvez ne bi obravnavala kot nekaj nenavadnega, temveč bi jih sprejemala enako običajno kot zveze, v katerih je starejši od partnerjev moški.
Sienna Miller je britansko-ameriška igralka in modna ikona, ki je svojo kariero začela v začetku 2000-ih. Svetovno slavo je dosegla z vlogami v filmih, kot sta 'Alfie' in 'Layer Cake', ter s svojim prepoznavnim 'boho-chic' slogom, ki je močno vplival na modne trende v tistem obdobju. Poleg filmske kariere je znana tudi po svojem delu v gledališču, kjer je prejela številne pohvale za nastope na West Endu in Broadwayu.
Izraz 'age-gap' zveza se nanaša na romantična razmerja med partnerjema, med katerima je znatna starostna razlika. Čeprav so takšne zveze v zgodovini obstajale, so pogosto deležne družbenega nadzora, zlasti kadar je ženska starejša od moškega. Sienna Miller s svojimi izjavami opozarja na dvojne standarde, saj so zveze, kjer je moški starejši, v družbi tradicionalno bolj sprejete, medtem ko so zveze s starejšo žensko pogosto predmet neupravičenih predsodkov in medijskih analiz.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.