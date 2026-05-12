Tuja scena

Igralka Sienna Miller pri 44 letih tretjič mama

London, 12. 05. 2026 14.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sienna Miller

Igralka Sienna Miller, ki je znana po filmih Ostrostrelec, Alfie in Zadnji posel, je postala še tretjič mama. 44-letnica se je razveselila drugega skupnega otroka s partnerjem Olijem Greenom, spola in imena pa tudi tokrat ni razkrila.

Sienna Miller je za E! News potrdila, da sta se s partnerjem Olijem Greenom razveselila drugega skupnega otroka. Zvezdnica, ki ima iz pretekle zveze še 13-letno hčerko Marlowe, je dejala, da se mora sedaj petčlanska družina še navaditi, da imajo člana več, sama pa je presrečna.

Sienna Miller in Oli Green sta se razveselila drugega skupnega otroka.
FOTO: Profimedia

"Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je povedala igralka, ki je dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka."

Zvezdnica je decembra presenetila, ko se je na rdeči preprogi podelitve modnih nagrad v Londonu pojavila z nosečniškim trebuščkom. Miller in Green sta se prvega skupnega otroka, katerega imena in spola še vedno nista razkrila, razveselila konec leta 2023.

44-letna igralka, ki je od leta 2022 v razmerju z 29-letnikom, je zagovornica romantičnih zvez, v katerih je ženska starejša od svojega partnerja. O tem je spregovorila v intervjuju za revijo Grazia in poudarila, da si želi, da družba takšnih zvez ne bi obravnavala kot nekaj nenavadnega, temveč bi jih sprejemala enako običajno kot zveze, v katerih je starejši od partnerjev moški.

Razlagalnik

Sienna Miller je britansko-ameriška igralka in modna ikona, ki je svojo kariero začela v začetku 2000-ih. Svetovno slavo je dosegla z vlogami v filmih, kot sta 'Alfie' in 'Layer Cake', ter s svojim prepoznavnim 'boho-chic' slogom, ki je močno vplival na modne trende v tistem obdobju. Poleg filmske kariere je znana tudi po svojem delu v gledališču, kjer je prejela številne pohvale za nastope na West Endu in Broadwayu.

Izraz 'age-gap' zveza se nanaša na romantična razmerja med partnerjema, med katerima je znatna starostna razlika. Čeprav so takšne zveze v zgodovini obstajale, so pogosto deležne družbenega nadzora, zlasti kadar je ženska starejša od moškega. Sienna Miller s svojimi izjavami opozarja na dvojne standarde, saj so zveze, kjer je moški starejši, v družbi tradicionalno bolj sprejete, medtem ko so zveze s starejšo žensko pogosto predmet neupravičenih predsodkov in medijskih analiz.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
