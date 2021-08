Igralka sodobne družine na pohodu pomagala ženski, ki se je onesvestila

Minnie je za ameriške medije povedala, da se je na pohodu z družino na enkrat začela počutiti slabo in da je svojim članom družine rekla, naj pot nadaljujejo, medtem ko se bo ona malo spočila. Spomni se, da je sedela na kamnu in da se ji je že zazdelo, da se bolje počuti, ko se je nenadoma onesvestila. Na Facebooku je zapisala, da se spomni, kako zelo je bila presenečena, ko se je zavedala in zaslišala znan glas.

"Spomnim se, da sem sedela, v naslednjem trenutku pa v daljavi slišala znan glas, ki mi je postavljal vprašanja. Spomnim se, da sem se spraševala, če imam morda televizijo prižgano. Moje oči so bile zaprte in glas je rekel, da bo vse v redu in da zdravnik prihaja. Še naprej mi je postavljala vprašanja in mi dajala elektrolite. Njen obraz je bil tako zelo znan in nekajkrat sem jo vprašala, če jo poznam in ali je ona morda znana. Takrat je zdravnica potrdila, da je ženska ob meni znana. Ko sem se bolj osredotočila in ko se mi je nasmehnila, mi je bilo jasno, kdo je. Njena sestra me je spraševala, če me kaj boli, če sem se udarila v glavo. Julie sem rekla, da je zelo lepa. Predstavila mi je svojo sestro Annie in sebe predstavila, seveda, kot Julie."

Kot je dopisala, je med tem, ko je padla v nezavest, padla na obraz in si pri tem zlomila nos. Onesvestila pa se je, ker je bila dehidrirana, poleg tega pa je sladkorni bolnik, zato je bila njena situacija hitro samo še slabša.