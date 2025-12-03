Svetli način
Igralka šokirala z neprepoznavnim videzom na rdeči preprogi

London, 03. 12. 2025 10.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
7

62-letna igralka Lisa Rinna je na modnem dogodku v Londonu javnost presenetila z drznim videzom. Svoje prepoznavne kratke temne lase je zamenjala za dramatično platinasto pričesko, ki jo je dopolnila z drzno opravo, pod katero se je podpisal oblikovalec Maximilian Raynor.

Igralka Lisa Rinna se je v Londonu udeležila podelitve britanskih modnih nagrad in na rdeči preprogi presenetila z neprepoznavnim videzom. Svojo kratko temno pričesko je zamenjala za platinaste lase z veliko volumna. Videz je dopolnila s pobeljenimi obrvmi in dramatično črno-belo opravo.

Igralka šokirala z neprepoznavnim videzom na rdeči preprogi.
Igralka šokirala z neprepoznavnim videzom na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

62-letnico je za dogodek oblekel oblikovalec Maximilian Raynor. "Od nog do glave je visoka moda, ustvarjena zame," je igralka zaupala novinarjem, medtem ko je oblikovalec opravo opisal z besedami: "Je dramatična in glamurozna, stičišče med Los Angelesom in Londonom."

Lisa Rinna je sicer v zadnjem obdobju večkrat presenetila s svojimi modnimi odločitvami, med katerimi so tudi številne lasulje. "Dopuščajo mi, da sem kreativna ter da se ves čas izražam. Moda in lasulje so v moje življenje resnično prinesle veselje in možnost, da se izražam, kot se do tedaj nisem mogla," je zaupala portalu E! News.

Lisa Rinna s svojo prepoznavno kratko in temno pričesko.
Lisa Rinna s svojo prepoznavno kratko in temno pričesko. FOTO: Profimedia

Nad lasuljami je navdušen tudi njen dolgoletni soprog Harry Hamlin, ki se je pred časom pošalil, da zahvaljujoč lasuljam "vedno znova dobiva novo ženo". Nekoč so človeka naredila oblačila, danes pa lasulje, je ob tem dodal 74-letnik, ki podpira vse soprogine podvige, od sodelovanja v resničnostnem šovu The Real Housewives of Beverly Hills do golega poziranja na naslovnici revije Playboy.

Lisa Rinna videz preobrazba
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
03. 12. 2025 12.19
Zlahka bi jo zamenjala za Gago....
ODGOVORI
0 0
BrainDance
03. 12. 2025 12.08
+2
fujtajfl
ODGOVORI
2 0
Cogo
03. 12. 2025 12.00
+3
plastika plastika plastika…. bljak
ODGOVORI
3 0
JAZsemTI
03. 12. 2025 11.57
+1
Dandanašnji so nekateri prehitro šokirani…😏
ODGOVORI
1 0
bb5a
03. 12. 2025 10.59
+10
Pa kaj vsak dan te ozempic okostnjake objavljate? Kdo ma fetiš na polenovke?
ODGOVORI
10 0
A. Č. (Aljo)
03. 12. 2025 10.53
+7
globokovodna riba
ODGOVORI
7 0
Sir Oliver
03. 12. 2025 11.46
+3
Ahahahahaha, dobra.
ODGOVORI
3 0
