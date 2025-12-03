Igralka šokirala z neprepoznavnim videzom na rdeči preprogi.

Igralka Lisa Rinna se je v Londonu udeležila podelitve britanskih modnih nagrad in na rdeči preprogi presenetila z neprepoznavnim videzom. Svojo kratko temno pričesko je zamenjala za platinaste lase z veliko volumna. Videz je dopolnila s pobeljenimi obrvmi in dramatično črno-belo opravo.

62-letnico je za dogodek oblekel oblikovalec Maximilian Raynor. "Od nog do glave je visoka moda, ustvarjena zame," je igralka zaupala novinarjem, medtem ko je oblikovalec opravo opisal z besedami: "Je dramatična in glamurozna, stičišče med Los Angelesom in Londonom."

Lisa Rinna je sicer v zadnjem obdobju večkrat presenetila s svojimi modnimi odločitvami, med katerimi so tudi številne lasulje. "Dopuščajo mi, da sem kreativna ter da se ves čas izražam. Moda in lasulje so v moje življenje resnično prinesle veselje in možnost, da se izražam, kot se do tedaj nisem mogla," je zaupala portalu E! News.