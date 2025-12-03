Igralka šokirala z neprepoznavnim videzom na rdeči preprogi.

Igralka Lisa Rinna se je v Londonu udeležila podelitve britanskih modnih nagrad in na rdeči preprogi presenetila z neprepoznavnim videzom. Svojo kratko temno pričesko je zamenjala za platinaste lase z veliko volumna. Videz je dopolnila s pobeljenimi obrvmi in dramatično črno-belo opravo.
62-letnico je za dogodek oblekel oblikovalec Maximilian Raynor. "Od nog do glave je visoka moda, ustvarjena zame," je igralka zaupala novinarjem, medtem ko je oblikovalec opravo opisal z besedami: "Je dramatična in glamurozna, stičišče med Los Angelesom in Londonom."
Lisa Rinna je sicer v zadnjem obdobju večkrat presenetila s svojimi modnimi odločitvami, med katerimi so tudi številne lasulje. "Dopuščajo mi, da sem kreativna ter da se ves čas izražam. Moda in lasulje so v moje življenje resnično prinesle veselje in možnost, da se izražam, kot se do tedaj nisem mogla," je zaupala portalu E! News.
Nad lasuljami je navdušen tudi njen dolgoletni soprog Harry Hamlin, ki se je pred časom pošalil, da zahvaljujoč lasuljam "vedno znova dobiva novo ženo". Nekoč so človeka naredila oblačila, danes pa lasulje, je ob tem dodal 74-letnik, ki podpira vse soprogine podvige, od sodelovanja v resničnostnem šovu The Real Housewives of Beverly Hills do golega poziranja na naslovnici revije Playboy.
