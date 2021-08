Igralka Sophia Bush doživela romantično zaroko na jezeru Como

39-letnica je na vprašanje glede skupne prihodnosti svojemu izbrancu odgovorila pritrdilno, korak naprej v zvezi pa sta storila po letu dni zveze. Hughes, ameriški poslovnež, je pred zvezdnico pokleknil po romantični vožnji z ladjo po italijanskem jezeru. Igralka je dogodek opisala kot ''najbolj čudovito, ganljivo presenečenje njenega življenja.'' Dodala je, da se je ob tem izkazalo, da je biti najljubša oseba svoji najljubši osebi najlepši občutek na svetu. Ob izkazanem veselju so ji čestitali nekdanji soigralci in kolegi iz sveta zabave, med drugimi tudi Mandy Moore, Bethany Joy Lenz in Hilarie Burton.