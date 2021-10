Igralka Sophia Bush na rdeči preprogi prvič z zaročencem

Igralka Sophia Bush in njen zaročenec, poslovnež Grant Hughes, sta se udeležila dogodka Veuve Clicquot Polo Classic , kjer se znani in bogati družijo ob odlični penini, navijajo na polo tekmi in uživajo v lepi kulisi. Sophia in Grant sta to priložnost izkoristila za svoj prvi javni nastop na rdeči preprogi kot zaročen par.

Sophia je avgusta na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila veselo novico, da sta se z Grantom na počitnicah ob jezeru Como v Italiji zaročila. Delila je tudi fotografijo, na kateri je poslovnež pokleknil na eno koleno in drži igralko za obe roki. "Kot se je izkazalo, je najboljša stvar to, da si od svoje najljubše osebe najljubša oseba," je zapisala.

Dogodka so se tudi letos udeležili mnogi zvezdniki, med njimi igralci Bryan Greenberg , Justin Hartley , Dylan McDermott in Lukas Gage , igralki Jamie Chung , Sofia Pernas ter komičarka Chelsea Peretti .

"Ona je moja za vedno najljubša oseba, ker je rekla 'da', je tudi najino skupno življenje moje najljubše. Veselim se najinega skupnega življenja, moja ljubezen," je v svoji objavi na Instagramu ob zaroki zapisal Hughes.

Prve govorice, da se igralka in poslovnež družita, so se v rumenih medijih pojavile maja 2020, ko so ju videli med sprehodom po Malibuju, kjer sta se držala za roke. Busheva je bila med letoma 2005 in 2006 poročena z nekdanjim soigralcem Chadom Michaelom Murrayem. Zvezdnica sicer noče odgovarjati na vprašanja, ki so povezana z nekdanjim možem, saj naj bi njene besede vedno obrnili in njene izjave izpadejo kot žalitve Murryja.