Igralka Sophie Turner delila fotografije ob obletnici poroke z Joejem Jonasom

25-letna igralka Sophie Turner je na družbenem omrežju Instagram z oboževalci delila nekaj poročnih utrinkov izpred dveh let in tako spomnila na obletnico poroke z 31-letnim Joejem Jonasom . Turnerjeva je pokazala svojo šaljivo plat, fotografijam pa dodala zapis, kjer je izrazila hvaležnost za zadnji dve leti ljubezni.

"Srečno 2. vegaško obletnico poroke," je zapisala igralka ob galeriji osmih fotografij. Te so bile posnete med obredom in po njem, iz njih pa je razvidno, da sta se tako ženin in nevesta kot vsi preostali prisotni zelo zabavali. Sophie na ta dan ni nosila tradicionalne belo obleke z vlečko, omislila si je bolj drzno opravo s svilenimi hlačami in top z naramnicami, vlečko pa je pozneje zamenjala za naglavni trak.