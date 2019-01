Igralka sprejela izziv '10 dni brez sladkorja in ogljikovih hidratov'

Latino diva Jennifer Lopez je na svojem Instagramu nedavno delila fotografijo, ki je nastala na četrti dan diete '10 dni brez sladkorja in ogljikovih hidratov'. Množico je pozvala, naj se ji pridruži pri 'zdravem' izzivu. Odzvala se je igralka Blanca Blanco, ki je izziv že sprejela in tudi sama objavila fotografijo svojih mišic.

49-letna Jennifer Lopez in njen šest let mlajši izbranec Alex Rodriguez sta se lotila 10-dnevne diete, v kateri se bosta odpovedala sladkorjem in ogljikovim hidratom. Latino diva je pred nekaj urami na svojem Instagramu delila fotografijo, ki je nastala na četrti dan diete in na kateri je pokazala svoje trebušne mišice. Pod sliko je napisala: ''Četrti dan se že počutim malo boljše. Kdo se mi bo pridružil?''

Igralka, pevka, podjetnica in mama dveh otrok je vedno trdo delala za svojo postavo in mladosten videz ter zato izgledala brezhibno že pred samim izzivom – s slednjim pa bo svoje telo predvsem razstrupila in poskrbela za boljše počutje in več energije. Na njen poziv, naj se jima z Alexom pridružijo tudi drugi, se je že odzvala 38-letna igralka Blanca Blanco, ki je tako kot Jennifer na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri je pozirala zgolj v športnem spodnjem perilu znamke Calvin Kleinin spodaj zapisala: ''J.Lo, tvoj izziv je sprejet.''

