Igralka sredi predstave zbolela, zamenjava prejela petminutne stoječe ovacije

Igralka Rachel Zegler , ki na londonskem West Endu trenutno blesti v naslovni vlogi muzikala Evita, je med eno od predstav zbolela. Njen odhod so naznanili med odmorom, že čez nekaj minut pa je v drugem dejanju muzikala v čevlje glavne igralke stopila njena zamenjava Bella Brown , ki je pred tem igrala drugo vlogo. Med drugim je uspešno zapela tudi največji hit muzikala, znamenito pesem Don't Cry for Me Argentina .

Mlada igralka si je za svojo predstavo, predvsem pa za dejstvo, da je v nekaj minutah iz stranske vloge vskočila v glavno, prislužila kar petminutne stoječe ovacije. "Današnja predstava je pokazala, kako zelo pomembne so zamenjave v tej industriji. So stebri predstav," je kasneje zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Muzikal Evita je v Londonu ukradel pozornost marsikoga. Pri novi uprizoritvi so se ustvarjalci namreč odločili za drzno potezo. Pred najpomembnejšo točko predstave – skladbo Don't Cry for Me Argentina – glavna igralka zapusti oder West Enda in se odpravi na balkon, ki gleda na ulico.