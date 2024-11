Igralka Sutton Foster se po 10 letih ločuje, je razlog Hugh Jackman?

New York, 25. 10. 2024 11.08 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Igralka Sutton Foster in scenarist Ted Griffin se ločujeta. Vlogo za razvezo je na sodišču v New Yorku vložila zvezdnica serije Pomlajena, po poročanju Page Six pa naj bi bila 49-letnica ponovno zaljubljena. Sestajala naj bi se z nekdanjim soigralcem Hughom Jackmanom, s katerim sta skupaj zaigrala v muzikalu The Music Man.

Sutton in Griffin sta se poročila oktobra 2014 na zasebni slovesnosti v Santa Barbari, skupaj pa imata enega otroka, ki sta ga posvojila. Govorice, da v njunem zakonu škripa, so se sprva pojavile v broadwayjskih krogih, ko je igralka nastopila v muzikalu z Jackmanom, več ljudi pa je potrdilo, da sta se 49-letnica in 56-letnik takrat tudi zaljubila.

"100-odstotno sta skupaj in zaljubljena. Skupaj si želita preživeti preostanek življenja," je za Page Six povedal vir blizu igralcev. Kljub temu, da naj bi bila njuna zveza trdna in zanjo ve že veliko ljudi, pa jo skrivata pred javnostjo. "Še vedno sta skupaj. Ne izpostavljata se, a zanju vsi vedo," je še povedal vir.