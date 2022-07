Igralka Sydney Sweeney: Od zaslužka komaj preživim

Sydney Sweeney je pred kratkim razkrila, da si ne more privoščiti šestmesečnega premora od igranja in zatrdila, da igralci niso več tako dobro plačani, kot so bili nekoč. Čeprav je z vlogama v uspešnih serijah kot sta Euphoria in The White Lotus že dosegla določeno prepoznavnost in uspeh, pa je za The Hollywood Reporter priznala, da njeno finančno stanje še vedni ni stabilno.