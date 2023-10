Igralka Tara Reid zanikala motnje hranjenja: Pustite me pri miru

Tara Reid je enkrat za vselej pojasnila, da nima težav zaradi motenj hranjenja. Zvezdnica je nedavno spregovorila za Los Angeles Inquisitor in poudarila, da je podvržena nenehnim kritikam zaradi svoje telesne teže. "Ko ima človek preveliko telesno težo, mu nihče ne upa nič povedati, ker to pomeni, da ga nadleguje. A za enako stvar gre tudi takrat, ko je nekdo suh, tudi takrat gre za nadlegovanje," je prepričana 47-letna igralka.

"Nimam anoreksije in je nikoli nisem imela. Vsekakor pa nimam bulimije. Bojim se bruhati, zato se to ne bo zgodilo. In hrano imam preveč rada. Zato se vsak, ki trdi, da imam anoreksijo ali bulimijo, moti. Nehajte in me pustite pri miru ali pa me sprašujte o čem drugem. Samo ne o teh dveh stvareh, ker to ni prav!" se je uprla igralka.

Zvezdnica Ameriške pite je v preteklosti že spregovorila o nadlegovanju in sramotenju zaradi njene telesne teže. Leta 2021 je na Instagramu naslovila sovražne komentarje, ki so se pojavili pod njeno fotografijo v kopalkah. "Nisem presuha, imam hiter metabolizem. Vsi, ki imajo hitro presnovo, vedo, da se je nemogoče zrediti. Vse, kar počnem, je, da jem. Vsi, ki ste se postavili zame in napisali nekaj lepega, rada vas imam. Še naprej širite to ljubezen, je edina stvar, ki bo rešila ta svet," je zapisala.

Pozneje je za page Six dejala, da je v redu, kljub kritikam, s katerimi se je soočala. "Vedno sem bila suhcena, zato so te zgodbice nekoliko nore, saj se že od nekdaj ni nič spremenilo. To sem jaz, takšna sem in upam, da bom tudi ostala," je dejala in dodala, da upa, da bosta njena ljubezen do sebe in samosprejemanje ustavila nasilneže, v primeru, da se to ne bo zgodilo, pa je tudi to ne moti.