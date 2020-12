Igralka Taraji P. Henson o dneh v karanteni: Borila sem se s temnimi mislimi

Igralka, ki je bila za vlogo v filmu Nenavaden primer Benjamina Buttona nominirana za oskarja, je priznala, da so za njo izredno težki trenutki. V času karantene se je oddaljila od družine, v nočeh, ki jih je preživljala sama, pa je premlevala črne scenarije in se borila s temnimi mislimi. Svoje težave je kasneje zaupala prijateljici, o preteklih mesecih pa je spregovorila tudi v spletnem pogovoru v živo.

Taraji P. Henson je v preteklosti že spregovorila o svojih težavah z depresijo in tesnobo, karantena zaradi pandemije pa ji je prinesla novo težavno epizodo. Pretekli meseci so bili za njo izjemno zahtevni, temačne trenutke pa je opisala v pogovoru v živo, ki ga je prenašala na svojem profilu na omrežju Facebook. ''Nekaj dni sploh nisem mogla vstati iz postelje. Vseeno mi je bilo. To nisem bila jaz. Nato so se začele pojavljati tudi misli, o tem, da končam to življenje,'' je bila iskrena.

icon-expand Taraji P. Henson je glede svojih težav iskrena, o depresiji je spregovorila že decembra lani. FOTO: AP

Zvezdnica serije Empire je povedala, da so se te misli pojavljale dve noči zapored in poudarila, da ima v lasti tudi pištolo, ki jo hrani v sefu. ''Če bi lahko šla po njo in zaključila z vsem, ker si želim, da se to konča,'' jo je takrat prešinilo. V tistem trenutku je razmišljala tudi o sinu Marcellu Johnsonuin o tem, da je že odrasel in zato bo zadevo hitro prebolel.

Igralka je dejala, da je v času karantene občutila, da se je oddaljila od družine in bližnjih: ''Ljudje so me klicali, nisem se odzivala. Vseeno mi je bilo.'' Čez čas se je odločila, da bo o težavah spregovorila s prijateljico, čeprav je zaradi svojih misli in počutja občutila sram.

Kam lahko pokličete, če ste v duševni stiski ali če vas je zelo strah, če ste zelo osamljeni? Brezplačni anonimni telefon Samarijan, ki je na voljo 24 ur na dan: 166 123

''Nisem želela, da mislijo, da sem nora. Nisem želela, da se z menoj ubadajo ali da bi morali priti k meni in me opazovati. Zato sem nek dan vse povedala prijateljici.''Takrat je vedela, da bodo njene misli hitro postale njen skrivni načrt, v kolikor o njih ne spregovori.

Že pred letom dni je z javnostjo delila svoje občutke in težave z depresijo, ki jo spremlja tudi tesnoba. ''Pridejo dnevi, ko ne morem nehati razmišljati o najbolj grozljivih scenarijih, ki nato sprožijo tesnobne občutke. Ni me bilo sram, ko sem te občutke tudi pričela prepoznavati. Vedela sem, da si moram najti pomoč,'' je povedala za ameriško revijo Self. O sebi je povedala, da je zmeraj srce zabave in ko pridejo težki trenutki, so ti izredno temačni in takrat ne želi zapustiti hiše. Oktobra pa je priznala tudi, da je prekinila zaroko z Kelvinom Haydnom in da se po razhodu počuti mnogo bolje.