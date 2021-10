Igralka Taraji P. Henson se podaja v glasbene vode

''Trenutno delam na svojem EP-ju. Presenečenje!'' je v oddaji Good Morning America naznanila in tako povedala, da bo luč sveta ugledal njen prvenec, na katerem bo manj skladb kot na običajnih albumih. ''Delam na zelo dobri glasbi, ki bo pripomogla k dobremu počutju,'' je dejala.

Nov izziv je iskala že nekaj časa, saj v igralskem poslu po njenih besedah vztraja že zelo dolgo: ''Da si ne bom storila krivice, vendar je res čas za spremembo, saj sem odigrala nekaj res ikoničnih vlog, saj veste kaj mislim. Trenutno se počutim, da ne zmorem več samo igrati, zato sem rabila nekaj kar me bo vznemirjalo in mi predstavljalo izziv.''

51-letnica je dejala, da glasbo obožuje že od nekdaj, ko pa je postala mama, pa se je od teh sanj še dodatno oddaljila. Njeno strast je ponovno obudilo sodelovanje pri projektih, kot sta Muppets Haunted Mansion ter vloga Miss Hannigan v Annie Live, zato se je odločila še naprej slediti svojim željam. ''Ti projekti so mi v izziv, glasbeno gledališče, muzikali, to me pelje nazaj k mojim koreninam. Zame to pomeni, da nadaljujem z izzivi ... zmeraj sem govorila, da se mi je to izmuznilo, ker sem postala mama v času fakultete, vendar bog ima zame drugačne načrte, saj je glasba sedaj padla naravnost v moje naročje,'' je dodala.