Igralka Taryn Manning se je po treh mesecih zaroke razšla z izbranko

Njuna zaroka je bila zelo javna, saj sta se zaročili pred polnim barom na Floridi. Tam jo je Clinova zaprosila kar med svojim nastopom pred številnim občinstvom, ki je igralkin 'Da' ujelo tudi s telefoni. Čeprav je Manningova takrat pojasnila, da je to ''najlažji 'da' ki ga je kadarkoli izrekla,'' pa sedaj prijatelji trdijo, da je pritrdilno odgovorila samo zato, ker jo je njena nekdanja spremljevalka javno izpostavila in tako pritisnila v kot. 42-letnica, ki je v seriji Oranžna je nova črna upodobila Tiffany 'Pennsatucky' Doggett, je tako junijsko zaroko prekinila in se znova podala v svet zmenkarij.

Igralka je po nekaj mesecih, ki jih je preživela z Anne ugotovila, da to ''enostavno ni pravo razmerje zanjo''. Kot pojasnjujejo njeni prijatelji, se je njuna zveza končala že pred mesecem dni, Manningova pa naj bi se že dobivala z drugo osebo. ''Nadaljevala je z življenjem. Je srečna v novi zvezi,'' so še dejali, identiteta novega dekleta pa je zaenkrat neznana.

Taryn je že avgusta namignila, da je znova samska. Na Instagramu je namreč objavila fotografijo s kužkom in pripisala, da se ''od sedaj naprej drži samo še živali.'' Pred tednom dni pa je objavila citat, s katerim je namignila na novo zvezo: ''In potem naenkrat spoznaš to eno osebo, ki ti pomaga pozabiti prejšnji dan in omogoči jutrišnje sanje.''