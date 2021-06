Igralka Taryn Manning zaročena z ameriško glasbenico

Taryn Manning, ki je v vlogi Tiffany 'Pennsatucky' Doggett v priljubljeni seriji Oranžna je nova črna nastopala med letoma 2013 in 2019, bo že kmalu nevesta. Med svojim nastopom je njena izbranka namreč prekinila s petjem in pred zvezdnico tudi pokleknila. Anne Cline je to storila na Floridi, njeno gesto pa so s telefoni ujeli nekateri od prisotnih.