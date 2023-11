Igralka Teyana Taylor na skrivaj zahtevala ločitev od NBA zvezde

32-letna Teyana Taylor in nekdanji košarkarski zvezdnik NBA Iman Shumpert sta se poročila leta 2016 in imata dva otroka. A ljubezen med njima naj bi se končala in igralka je že pred meseci s svojimi sledilci na Instagramu delila novico o tem, da se njuni poti po sedmih letih razmerja razhajata. Sedaj pa je odjeknila še vest, da je Teyana v tajnosti zahtevala ločitev od Imana. Igralka namreč trdi, da se je njen bivši "obnašal okrutno in kazal ekstremno narcisoidne lastnosti večji del njunega zakona".

Sodni dokumenti to tudi dokazujejo, saj je iz njih razvidno, da je Taylor nekdanjega košarkarja označila za ljubosumnega in ga obtožila izvajanja čustvenega nasilja. To naj bi bila posledica njegove nizke samopodobe, saj naj bi bila njegova 32-letna partnerka preveč slavna. Teyana je nato nadaljevala in javnosti razkrila, da je od Imana več let konstantno prejemala manipulativna sporočila, ki so se nanašala na njeno kariero. Sčasoma, je postajal "vse bolj besen", ona pa se je zaradi tega odločila, "da bo namenoma zmanjševala svoje karierne uspehe in na ta račun poskusila ohraniti mir v svojem zakonu". Zavrnila je veliko poslovnih priložnosti, saj njen mož ni želel, "da ona počne to ali ono, se pojavi v tem ali onem filmu".