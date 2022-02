Igralka Thandiwe Newton o izjavah Seana Penna: Blebetajoči norček

"Stari, kaj pa govoriš? A si resen? Blebetajoči norček. Včasih si bil seksi, sedaj pa si le tragičen pizdun, " je bila ostra 49-letnica, ki je nadalje komentirala še prisotnost igralčeve hčere, ki je prav tako sodelovala v intervjuju, ki je bil namenjen promociji filma Flag Day , v katerem sta oče in hči zaigrala: "In to pred hčerjo? Ta uboga mala pršica. Hvala bogu, da je njena mati tako carska." Newtonova pa se je v zadnjem komentarju navezala na zadnji Pennov projekt: "Prosim nehaj že uničevati briljantnost filma Licorice Pizza s temi nesmisli."

Zvezdnica je Penna kritizirala le nekaj dni za tem, ko je bil objavljen intervju za The Independent , v katerem je 61-letni igralec še podvojil svoje misli iz preteklih intervjujev, kjer je že na glas razmišljal o tej temi. " Po mojem mnenju so postali moški precej poženščeni. V mojem življenju so precej močne ženske, ki pa prave moškosti ne dojemajo kot znak svoje zatiranosti. Mislim, da je prisotnih veliko strahopetnih genov, ki prispevajo k temu, da moški slečejo kavbojke in namesto njih oblečejo krila," je dejal Penn.

Zveznik se je leta 2018 v oddaji Today z voditeljico Natalie Morales razgovoril o gibanju #metoo: "V mnogih primerih ne poznamo vseh dejstev. Nekaj je slabo takoj, ko to imenuješ gibanje, a je v resnici niz posameznih obtožnikov, žrtev in obtožb, med katerimi so nekatere tudi neutemeljene. Rezultat dogajanja, ki ga je gibanje #metoo prineslo, je delitev moških in žensk." Dodal je, da se je o tej temi pogovarjal z več različnimi ženskami in ugotovil, da še zmeraj obstaja 'zdrava pamet', ki pa v razpravi o gibanju v medijskih prispevkih ni zastopana. "Zelo skeptičen sem do gibanja, ki se te tematike loteva z veliko ostrine in jeze, ni pa prostora za druge odtenke. Tudi ko ljudje skušajo do teme pristopiti na drugačen način, je takoj prisotne veliko jeze," je takrat še dodal Penn.