Tuja scena

Igralka Tiffani Thiessen dopolnila 51 let: 'Staraš se kot dobro vino'

Los Angeles, 20. 08. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 44 minutami

K.Z.
Igralka Tiffani Thiessen, ki je znana po serijah Beverly Hills, 90210 in Beli ovratnik, je 51. rojstni dan obeležila z objavo drznega videa, na katerem gola sedi pred ogromno korenčkovo torto. Zvezdnica je v pripisu dodala, da je recept zanjo napisala med komentarji, deležna pa je bila številnih čestitk in komplimentov sledilcev.

Tiffani Thiessen je za 51. rojstni dan odvrgla oblačila in s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila video, na katerem gola je korenčkovo torto. "Na kakšen način pa jo vi jeste?" je zapisala v pripisu in dodala: "Ko je zunaj vroče, se je treba sleči. Gola s korenčkovo torto. Recept med komentarji, če bi se tudi vi radi slekli."

Kmalu so se med komentarji oglasili tudi njeni sledilci, ki so zvezdnico pohvalili glede njenega mladostnega videza. "Se je Tiffani znova pomladila? Kaže, da je zavrtela uro za 10 let nazaj. Verjetno je kriva torta," je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "Še vedno se staraš kot dobro vino!"

Tiffani Thiessen je zaslovela v seriji Beverly Hilly, 90210.
Tiffani Thiessen je zaslovela v seriji Beverly Hilly, 90210. FOTO: Profimedia

Nekaj oboževalcev je priznalo, da so tudi po več desetletjih, ko so jo prvič videli v znani seriji, še vedno zagledani vanjo. "Očitno dobro veš, kako se nate odzivajo moški, ki so odraščali v 90. letih," je zapisal eden, spet drugi pa se je navezal na njen lik: "Kelly 'Ubijalka' Kapowski po vseh teh letih še vedno obvlada!"

Drzne fotografije je delila tudi pred letom dni, ko je vstopila v svoja 50. leta, igralka pa je sicer velika pristašinja naravnega staranja, kar v Hollywoodu ni pogosto. "Všeč so mi moje smejalne gubice," je povedala leta 2023 za Page Six in dodala: "Pravim jim smejalne in srečne gubice, saj to pravzaprav tudi so. Sem pa tudi veliko jokala, zato so najverjetneje nastale tudi takrat. A takšno je življenje. Prislužila sem si jih."

Preberi še Tiffani Thiessen bo rodila v hipnozi!

Takrat je poudarila, da želi biti vzgled hčerki Harper, ko beseda nanese na staranje, čeprav je pritisk pri njenem delu zelo velik. "Imam najstniško hčerko in nočem, da vidi, da se bojim dopolniti 50 let in si moram zaradi tega spremeniti obraz ali kaj drugega na telesu popraviti," je dejala, v nekem drugem intervjuju pa dodala, da ji je najbolj pomembno zdravje, saj bo le tako lahko še dolgo skupaj z otrokoma in možem.

Janez Novak 13
20. 08. 2025 19.31
Izgubljeno s prevodom: Tiffani Thiessen Strips Down to Her Birthday Suit and Eats Cake in Instagram Video.
Janez Novak 13
20. 08. 2025 19.25
Zanimivo. Internet pravi, da ima rojstni dan januarja in ne avgusta.
