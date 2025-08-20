Igralka Tiffani Thiessen dopolnila 51 let: 'Staraš se kot dobro vino'

Igralka Tiffani Thiessen, ki je znana po serijah Beverly Hills, 90210 in Beli ovratnik, je 51. rojstni dan obeležila z objavo drznega videa, na katerem gola sedi pred ogromno korenčkovo torto. Zvezdnica je v pripisu dodala, da je recept zanjo napisala med komentarji, deležna pa je bila številnih čestitk in komplimentov sledilcev.

Tiffani Thiessen je za 51. rojstni dan odvrgla oblačila in s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila video, na katerem gola je korenčkovo torto. "Na kakšen način pa jo vi jeste?" je zapisala v pripisu in dodala: "Ko je zunaj vroče, se je treba sleči. Gola s korenčkovo torto. Recept med komentarji, če bi se tudi vi radi slekli."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kmalu so se med komentarji oglasili tudi njeni sledilci, ki so zvezdnico pohvalili glede njenega mladostnega videza. "Se je Tiffani znova pomladila? Kaže, da je zavrtela uro za 10 let nazaj. Verjetno je kriva torta," je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "Še vedno se staraš kot dobro vino!"

Tiffani Thiessen je zaslovela v seriji Beverly Hilly, 90210. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekaj oboževalcev je priznalo, da so tudi po več desetletjih, ko so jo prvič videli v znani seriji, še vedno zagledani vanjo. "Očitno dobro veš, kako se nate odzivajo moški, ki so odraščali v 90. letih," je zapisal eden, spet drugi pa se je navezal na njen lik: "Kelly 'Ubijalka' Kapowski po vseh teh letih še vedno obvlada!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Drzne fotografije je delila tudi pred letom dni, ko je vstopila v svoja 50. leta, igralka pa je sicer velika pristašinja naravnega staranja, kar v Hollywoodu ni pogosto. "Všeč so mi moje smejalne gubice," je povedala leta 2023 za Page Six in dodala: "Pravim jim smejalne in srečne gubice, saj to pravzaprav tudi so. Sem pa tudi veliko jokala, zato so najverjetneje nastale tudi takrat. A takšno je življenje. Prislužila sem si jih."