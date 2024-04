Igralka Tiffany Haddish med predstavitvijo nove knjige: Nisem popolna

Pred kratkim se je igralka Tiffany Haddish pojavila na Festivalu knjig Los Angeles Timesa na Univerzi Južne Kalifornije, kjer je razpravljala o lekcijah in blagoslovih, ki jih opisuje v svoji prihajajoči knjigi I Curse You with Joy . "Počutim se, kot da sem vedno delala napake," je 44-letnica dejala med razpravo z Angel Jennings . "Ni bilo leta, ki bi bilo popolno. Imela sem leta, ki so bila polna čudovitih trenutkov, a od takrat sem se večkrat spotaknila in padla. Naučila sem se hoditi. Spotaknila sem se. Nisem popolna."

Zvezda filma Girls Trip je še dodala, da omenjeni vzponi in padci niso edinstveni zanjo,"vsak izmed nas, človeških bitij, dela napake. Vsi se občasno spotaknemo in pademo. Nekateri izmed vas imate to srečo, da imate anonimnost, kjer nihče ne ve, da ste to storili, potem pa boste verjetno to počeli še naprej, ker nihče ne ve, da ste to storili," je dejala in dodala: "Toda ko nekdo ve, da si to naredil, in te gledajo, tega verjetno ne boš več počel. In počutim se, kot da je zame vedno tako."

Njena nova knjiga je polna nepopolnosti, ki se jih je naučila in jih prerasla."Napake te naučijo, kako jih več ne ponoviti, prav tako pa lahko predvidiš, kdaj bodo ponovno prišle, in se jim izogneš in se prilagodiš. Prav tako lahko vidiš, da se te dogajajo tvojim prijateljem, in lahko jim rečeš: 'Hej, poglej, vem, kje si zdaj. Skozi to sem šla. Lahko ti dam le ta nasvet in lahko ga sprejmeš ali ne, toda iz svojih izkušenj sem se naučila, da se napake dogajajo, in na koncu se lahko sam odločiš, ali želiš narediti spremembo ali ne," je pojasnila.