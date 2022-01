Igralka Tiffany Haddish o načrtih za posvojitev: Mogoče konec leta

"Pravkar sem bila v Afriki, v državi Eritreja, kjer so mi ljudje ponujali svoje otroke. Rekla sem jim, da to ne gre kar tako, da moram najprej urediti papirje in da mi ne morejo kar podariti svojega otroka," je v intervjuju dejala 42-letna zvezdnica filma Večerna šola . Na vprašanje, ali si še zmeraj želi posvojiti otroka, pa je odgovorila: "V tem trenutku ne, mogoče konec leta ali v začetku prihodnjega."

Zvezdnica je maja 2021 za isto oddajo spregovorila o tem, zakaj si ne želi najeti nadomestne matere in z njeno pomočjo postati mati: "Ne želim si najeti ženske, ki bo nosila mojega otroka, saj bi za to morala prestati postopek, v katerem bi si morala dajati hormonske injekcije in vse to. Sicer pa sem nad tem že obupala. Razkrila bom nekaj, česar do zdaj nisem: ko sem bila stara 21 let in sem bila na tesnem z denarjem, sem se odpovedala kupu jajčec. Kdo bi vedel, morda se po svetu že sprehajajo moji biološki otroci. Sicer dvomim, da je to res, ker nisem nikoli prejela dodatka. Morda pa le, kdo bi vedel."