Igralka Tina Fey: Imam težave z bogatimi ljudmi

Igralka Tina Fey pravi, da ima težave z bogatimi ljudmi, ki se poleg svoje kariere ukvarjajo še z dodatnim delom. Sama namreč pravi, da je denar ne vznemirja in da obsoja ljudi, ki že imajo zajetno vsoto denarja, vendar jim to ni dovolj in potrebujejo dodatne vire prihodkov. S tem se ni strinjala njena igralska kolegica Amy Poehler, ki pravi, da bi se po mlajši generaciji morala zgledovati.

Tina Fey je dejala, da nikoli ne bi imela stranske dejavnosti in da obsoja zvezdnike, ki jih imajo. "Imam težave z bogatimi ljudmi, ki imajo dodatna dela," je povedala igralka v podkastu Good Hang with Amy Poehler. "Če že imate približno 200 milijonov dolarjev (183.567.000 evrov) ... potem to obsojam," je dodala. Voditeljica Amy Poehler je 54-letnico spodbudila, da razširi svoja obzorja in se zgleduje po generaciji Z, namesto da jo obsoja.

Prijateljici sta na to temo prišli, ko je voditeljica podkasta pohvalila pričesko igralske kolegice. "Počutim se, kot da bi morala imeti kampanjo za lase," je dejala Poehlerjeva in dodala: "Jaz te vedno spodbujam, da imaš linijo očal. Zakaj je nimaš?" Feyjeva je začela podrobno razlagati, zakaj ni investirala v linijo očal, preden jo je Amy prekinila in jo vprašala, ali sovraži denar. "Nekako sovražim denar," je dejala in priznala, da ni pohlepna. "Ne zapravljam denarja, vendar me denar ne vznemirja," je dejala in pojasnila, da potrebuje zgolj toliko sredstev, da se počuti varno in da lahko normalno živi. Po podatkih Celebrity Net Worth ima Tina Fey pod palcem približno 69 milijonov evrov.

