Igralka trdi, da je pri 17 letih zanosila s pevcem Red Hot Chili Peppers

Ione Skye trdi, da je pri 17 letih zanosila s frontmanom skupine Red Hot Chili Peppers, Anthonyjem Kiedisom . Igralka je šokantno novico razkrila v svojih novih spominih Say Everything , v katerih po poročanju Page Six trdi, da sta se za splav odločila zaradi njene mladosti in njegove odvisnosti od heroina. Skye je bila stara komaj 16 let, ko je začela hoditi s Kiedisom, ki je bil od nje starejši osem let.

"Bila sem tista vrsta dekleta, ki si je želela otroka že od otroštva, ki je fantazirala o tem, da bi na svojem pragu našla povitega dojenčka ali da bi z mrežo za metulje ujela letečega dojenčka duhca," je zapisala v knjigi in dodala: "Toda fantaziranje je bilo drugačno od realnosti. Na tej točki si nisem mogla predstavljati, da bi imela otroka."

V knjigi je zapisala, da se pevec ni udeležil zdravniškega pregleda, saj naj bi čutil preveliko krivdo. 54-letnica svoje odločitve ne obžaluje. "Pri 17 letih ne bi imela otroka z nekom, ki ne bi želel biti oče, se mi ne bi posvetil in je imel težave z jezo. Da ne omenjam heroina."

Prav tako je delila druge zgodbe o svojem življenju, vključno z burnim razmerjem s svojim očetom, aferami med svojim zakonom s članom skupine Beastie Boys, Adamom Horovitzem, uživanjem drog, raziskovanjem svoje biseksualnosti in vse do zakona z rockerjem Benom Leejem. Par ima 15-letno hčerko, Goldie Priyo Lee.

Igralka je v intervjuju za People razkrila, da so nekateri ljudje, ki jih je omenila, knjigo prebrali, vendar s Kiedisom ni govorila. "Ohranjam stik z njegovo mamo, ne pa z njim," je povedala za People in dodala: "Zelo me zanima, kaj si bo mislil on – on in moj oče. Onadva sta tista, zaradi katerih sem najbolj nervozna. A vsi, ki so jo prebrali, pravijo, da je knjiga res zanimiva."