Zvezdnica serije Ljubke lažnivke drugič postala mamica

Veselo novico je z oboževalci delil tudi Adams, ki je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Nepremagljivi dvojec . Tudi on je objavil fotografijo, na kateri ga malčica drži za prst roke. "...dobrodošla v hiši zabave, gospodična Elliot Rowena Adams. Naj bo tvoje življenje tako edinstveno in razburljivo kot tvoj prihod," je ob fotografiji zapisal Patrick. J. Adams .

"V najbolj divjih okoliščinah se nam je pridružila gospodična Elliot Rowena Adams. To bo novo obdobje za našo družino. Dobrodošla, draga moja," je ob fotografiji zapisala 35-letna igralka in se poigrala s hčerinimi začetnicami (ERA, ki v angleščini pomenijo obdobje).

Na objavi so se že odzvali mnogi oboževalci, čestitkam ob povečanju družine pa so se pridružili tudi zvezdniški prijatelji igralskega para. "Čestitam!!! Dobrodošla Elliot!" je zapisala Bellisariina igralska kolegica iz serije Ljubke lažnivke , Lucy Hale . "Čestitke! Blagoslovljena bodi Elliot Rowena!!" pa je zapisal Adamsov soigralec iz Nepremagljivega dvojca , Dulé Hill .

Adams in Bellisario sta tudi starša dvoletne Aurore. Ob njenem rojstvu, oktobra 2018, je Adams dejal: "Zelo sem navdušen, da sem na ta svet pripeljal deklico. Vzgajala jo bova, da bo postala pogumna, da bo izražala svoje mnenje in živela brez strahu. Je popolnoma nov dan in nov svet in obe sta lepi."

Igralka je obe nosečnosti skrbno skrivala, čeprav je bila Troian med prvo nosečnostjo opažena nekje v Grčiji in je njena skrivnost prišla prej na dan. Igralca sta se poročila decembra leta 2016 v Kaliforniji, po tem ko sta bila osem let par.