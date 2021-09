Igralka Uma Thurman o splavu: Moja najtemačnejša skrivnost

"Ženske in otroci iz bogatih družin imajo vse možnosti na svetu, zato se soočajo z manj tveganja. Boli me, da ta zakon ščuva državljana proti državljanu in ustvarja nove hudobce, ki bodo prežali na te uboge ženske. Odvzeta jim je pravica, da se odrečejo otroku, za katerega ne bodo zmožne skrbeti, in zmanjša njihovo upanje, da bodo nekega dne imele družino, za katero se bodo odločile," je še zapisala.

"Posijala bo luč, ki bo pomagala dekletom in ženskam, da ne bodo občutile tolikšne sramote in se ne bodo počutile nezaščitene. Ta zakon je še eno nezakonito sredstvo proti tistim, ki so ekonomsko prikrajšane in seveda tudi proti njihovim partnerjem," je zapisala Thurmanova.

Thurmanova je v zapisu razkrila tudi del svoje osebne zgodbe, da tudi sama ni bila zmožna skrbeti za otroka, ko je zanosila kot najstnica. Da se je lahko odločila za splav, ji je omogočilo, da si je ustvarila družino v poznejših letih, ko se je za to zavestno odločila.

"To je bila moja najbolj temačna skrivnost do zdaj. Stara sem 51 let in delim jo z vami iz udobja svojega doma, kjer sem vzgojila svoje tri otroke, ki so moje veselje in ponos. Vsem ženskam in dekletom iz Teksasa, ki se bojite lovcev na glave, vsem jeznim ženskam, ki trpite zaradi kršitve vaših pravic, in vsem, ki ste ranljive smo zato, ker imate maternico – vidim vas. Imejte pogum. Lepe ste in spominjate me na moji hčeri," je intimni zapis zaključila Uma.

Zvezdnica je mati treh otrok, hčer Mayo in sina Levona ima z nekdanjim možem, prav tako igralcem, Ethanom Hawkom. Ima pa še hčerko Luno z nekdanjim zaročencem Arpadom Bussonom.