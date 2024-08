Igralka v obleki Britney Spears: Viseti bi morala v muzeju, ampak je na meni

Blake Lively je na newyorški premieri filma It Ends With Us sijala v mavrični obleki italijanske modne hiše Versace. "To je dejanska obleka, ki jo je nosila Britney," je navdušeno povedala tujim medijem in se pošalila, da bi obleka morala biti hranjena v kakšnem muzeju. Pop princesa Britney Spears jo je nosila leta 2003, ko je obiskala italijansko modno prestolnico Milano.