Igralka na razgaljenem sebku: Ne morem se odločiti, ali biti pridna ali poredna

"Ne morem se odločiti, ali želim biti ta božič poredna ali prijazna, vendar se imam zelo lepo. Vesel božič vsem!" Po fotografijah sodeč je oskarjeva nagrajenka praznike preživela na plaži, kjer je uživala v sončnih žarkih in koktejlih.

V nedavnem intervjuju je zvezdnica razkrila nekaj svojih lepotnih skrivnosti, med katerimi je tudi popolna opustitev sladkorja iz prehrane, pri ostalih ritualih pa je igralka izjemno disciplinirana. "Starost je samo številka, ki nam jo prilepijo ob rojstvu. Zdaj se počutim, kot da sem na vrhuncu," je dejala v intervjuju za revijo Marie Claire."Moj lepotni ritual sicer vključuje koktajl vitaminov z dodatki, kot so progesteron, testosteron in estriol," je zaupala in dodala: "Hodim tudi na terapije z rdečo svetlobo oziroma temperaturne terapije s kombinacijo vročih in hladnih tretmajev."