Igralka Whoopi Goldberg prisega na razmerje za eno noč

Whoopi Goldberg še vedno nasprotuje poroki. Igralka, ki je znana po deljenju mnenja o zakonu, je dejala, da je ta še vedno ne zanima, vendar uživa kratke zveze in afere. "V osnovi sem sebična oseba in ugotovila sem, da ker imam čudovitega otroka in zeta ter tri vnuke in enega pravnuka, nimam časa za veliko drugih ljudi, ki prihajajo v moje življenje," je povedala v oddaji The Don Lemon Show . "Razmerje za eno noč, to me ne moti," je priznala. "Ampak brez prenočitve."

Voditeljica jo je nato vprašala, ali se še vedno spušča v take situacije, na kar ji je igralka pritrdila in podali sta si roko. Opozorila je, da si je morala dati 'dovoljenje', da izrazi te občutke zaradi stigme okoli tega, da ne želi poroke ali tradicionalnega razmerja. "Imaš celotno vrsto besed, ki so nakopičene v tvoji glavi, o tem, kaj si, če rečeš, da je taka vrsta razmerja tisto, kar želiš početi in se ob tem ne želiš poročiti," je rekla in dodala, da se je trudila razumeti zakon, ker je videla toliko srečnih ljudi v njihovih zvezah. "Nisem se zavedala, da sem že ugotovila, kaj si želim," je nadaljevala. "Presenetilo me je samo dejstvo, da si resnega razmerja ali zakona res nisem želela, ampak sem rada imela afero in zbežala. In moja mama je rekla, da bi morda morala samo organizirati zabavo in se ne poročiti."

Zdaj, ko je stara 68 let, je Whoopi rekla, da nima več časa ali interesa za zakon. "To namreč vzame veliko časa, želim te videti, ko te vidim, in potem želim, da greš." Večkrat je bila tudi odkrita o svojih treh porokah in ločitvah. V epizodi The View je dobitnica EGOT-a rekla, da je plesala in poskakovala vsakič, ko se je ločila.

Zvezdnica se je prvič poročila z Alvinom Martinom leta 1973, ko je bila stara komaj 18 let. Po šestih letih zakona sta se ločila in skupaj imata 51-letno hčerko Alexandreo. Kasneje, leta 1986, se je poročila z nizozemskim kinematografom Davidom Claessenom, s katerim sta se razšla dve leti pozneje. Zadnji in tretji zakon je začela 1994 z igralcem Lylom Trachtenbergom, s katerim sta se razšla po enem letu.