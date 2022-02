Igralka Whoopi Goldberg razburila z izjavo, da holokavst ni povezan z raso

Whoopi Goldberg je povzročila kar nekaj slabe krvi v oddaji The View, kjer je presenetila z izjavo, da holokavst ni povezan z raso. Igralka in televizijska osebnost je olje na ogenj prilila še z dodatnim pojasnilom, da sta nacistični genocid nad judi zakrivili dve skupini belih ljudi. Kritiki so takoj vskočili s pojasnilom, da je Hitler svoje sovraštvo do judov izražal v rasnem smislu. 66-letna zvezdnica se je za svoje izjave že opravičila.

Whoopi Goldberg je razburila z izjavo, da holokavst ni bil povezan z raso in sprožila buren odziv javosti. Na njeno izjavo se je takoj vsul plaz odzivov, ki so jo grajali in izražali razočaranje. Polemika se je razvila v oddaji The View, kjer je igralka tudi sovoditeljica. Debata o holokavstvu se je razvila, ko so spregovorili o odločitvi šolske uprave v Tennesseeju, ki je prepovedala grafični roman z naslovom Maus, ki pripoveduje zgodbo o nacističnih taboriščih smrti med drugo svetovno vojno. V romanu so judje prikazani kot miši, nacisti pa kot mačke. Art Spiegelman je za roman prejel številne literarne nagrade.

Šolski svet, ki je knjigo prepovedal, je svojo odločitev utemeljil s trditvijo, da so kletvice, golota in prikaz samomora neprimerni za 13-letnike. 66-letnica, ki v oddaji sodeluje od leta 2007, je svojim sovoditeljem dejala: "Presenečena sem, da vas je nekaj golote pripravilo do tega, da se počutite nelagodno. Mislim, gre za holokavst, umor šestih milijonov ljudi. To vas ni zmotilo? Če bomo to storili, bodimo realni, ker pri holokavstu ni šlo za raso."

Njena sovoditeljica Joy Behar pa je poudarila, da so nacisti rekli, da so judje druga rasa. Goldbergova pa se s tem ni strinjala: "Ampak ne gre za raso. Ne gre. Gre za človeško nehumanost do sočloveka." Ana Navarro pa je dodala: "Ampak gre za nadvlado belcev nad judi in romi." Goldbergova pa je vztrajala pri svojem: "Saj to sta dve skupini belih ljudi." Vmešala se je še Sara Haines, ki je poudarila, da jih nacisti niso videli kot pripadnike bele rase. Goldbergova pa je še naprej prepričevala: "Ne vidite bistva. Povejmo tako, kot je. Gre za to, kako ljudje ravnajo z drugimi ljudmi. To je problem."

Kritiki so oddajo takoj razglasili za platformo, ki širi napačne informacije. Jonathan Greenblatt, vodja judovske organizacije za boj proti sovraštvu, je v objavi na Twitterju zapisal: "Ne, Whoopi Goldberg, holokavst je bil sistematično uničevanje judovskega ljudstva, za katerega so menili, da je nižja rasa. Razčlovečili so jih in s to rasistično propagando upravičili poboj šestih milijonov Judov. Izkrivljanje holokavsta je nevarno."

Oglasila se je tudi nekdanja sovoditeljica oddaje The View, Meghan McCain: "Antisemitizem je rak in strup, ki se v naši kulturi in na televiziji vedno bolj opravičuje vdira v pore, kjer bi nas moral vse šokirati."

Konservativni komentator Ben Shapiro je v objavi zapisal citat Adolfa Hitlerja iz knjige Mein Kampf: "Ali njihov obstoj ni utemeljen na eni veliki laži, namreč, da so verska skupnost, med tem, ko so v resnici rasa?" Ameriški muzej holokavsta pa je zapisal: "Rasizem je bil osrednji del nacistične ideologije. Judov ni opredelila vera, temveč rasa. Nacistična rasistična prepričanja so spodbudila genocid in množične umore."

