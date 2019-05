Igralka z oblinami zaradi nove vloge več ur dnevno stradala

Ameriška igralka Scarlett Johansson, ki je med drugim znana po svojim bujnih oblinah in postavi v obliki peščene ure, je za svojo novo filmsko vlogo več ur na dan stradala, poslovila pa se je tudi od cigaret.

Ameriška igralka Scarlett Johansson, ki na rdečih preprogah in slavnostnih dogodkih odvzema dih s svojimi prepoznavnimi oblinami in postavo v obliki peščene ure, ter je bila posebej izbrana za glavno igralko številnih filmov prav zaradi svoje ženstvenosti, je po poročanju tujih medijev za svojo vlogo Črne vdove v Marvelovem filmu Maščevalci trenirala več ur na dan, stradala in se odrekla cigaretom.

Scarlett za vlogo Črne vdove stradala FOTO: Profimedia

V filmu je nastopila v črnem oprijetem kombinezonu, njena vloga pa je zahtevala večjo mero fizične pripravljenosti, kot smo jo bili od igralke na filmskih platnih sicer vajeni. Fitnes trener Eric Johnson, ki je imel njeno vadbo in prehrano pod svojo taktirko, je povedal: ''Namerno sem jo potiskal do skrajnosti. Več ur ni smela jesti. Trenirala je kot profesionalen športnik. Ni šlo zgolj za to, da smo želeli doseči preoblikovanje telesa, šlo je tudi za preoblikovanje uma, trdoživosti ... Nikoli nisem pomislil, da bi pri tem utegnila odnehati, a priznam, da ji ni bilo niti najmanj lahko.''

Trener je bil neizprosen FOTO: Profimedia

Njeni obroki so bili časovno omejeni, kar pomeni, da večkrat ni jedla po 12, celo 15 ur na dan. O tem je njen trener dejal: ''Šlo je za poenotenje z likom, ki ga je morala zaigrati ... Obenem smo jo pripravljali na celodnevna snemanja in njeno telo je moralo biti pripravljeno na to, da obroki ne bodo redni, da bo okolje stresno. Mislim, da se je na koncu izplačalo.''