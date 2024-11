Igralka za vlogo dolge platinaste lase zamenjala za kratko temno pričesko

"Elektra je tukaj," je na svoj Instagram profil zapisala z oskarjem nagrajena igralka Brie Larson in s svetom delila dve fotografiji svoje nove pričeske. Z drastično spremembo je presenetila marsikaterega oboževalca, saj je svoje dolge in svetle lase zamenjala za zelo kratko in temno pričesko.

Zvezdnica se je za drzno potezo odločila v sklopu gledališke vloge, prihodnje leto se namreč 'seli' na angleški West End, kjer bo zaigrala mitološko Elektro v istoimenski predstavi. Produkcija bo temeljila na prevodu grške tragedije, ki jo je napisal Sofoklej. Sinopsis predstave se glasi: "Elektro, ki jo preganja očetov atentat, razjeda žalost, potreba po preživetju in žeja po maščevanju. Ko se njen davno izgubljeni brat Orest končno vrne, ga nagovarja k divjemu in grozljivemu zaključku, a za kakšno ceno?"

Brie se bodo v predstavi v režiji Daniela Fisha na odru pridružili igralci Stockard Channing, Marième Diouf, Greg Hicks in Patrick Vaill. Zvezdnica je v sporočili za javnost zapisala, da "ne bi mogla biti bolj navdušena", da bo igrala v Elektri, in dodala: "Pripovedovanje zgodb je bilo vedno način, kako organiziram življenje, občutke in izkušnje. Veselim se delitve prostora s čudovitim občinstvom West Enda, medtem ko raziskujemo to brezčasno zgodbo."