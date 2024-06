Igralka zanikala zvezo z Devinom Bookerjem: Sploh ne vem, kdo je to

Južnokorejska igralka in manekenka Hoyeon je nedavno klepetala z modno revijo Elle. Med intervjujem je tema pogovora nanesla na njeno ljubezensko življenje, natančneje na govorice, da je v zvezi z NBA košarkarjem Devinom Bookerjem. Zvezdnica priljubljene južnokorejske serije Squid Game je to informacijo zanikala.

Še več, ne le, da je zanikala romanco z nekdanjim izbrancem Kendall Jenner, dodala je, da v resnici sploh ne ve, kdo košarkar je. "Sploh ne vem, kdo je to," je dejala 26-letnica. Govorice o romanci med Američanom in Južnokorejko so se sicer razširile po tem, ko je v javnost pricurljal domnevni posnetek zaslona, na katerem je bil prikazan komentar z osvajalsko noto, ki naj bi ga športnik zapisal pod eno od manekenkinih fotografij. Posnetek zaslona se je pozneje izkazal za lažnega.