Igralke iz serije Seks v mestu prekinile molk zoper Chrisa Notha

Igralec Chris Noth, znan po svoji vlogi gospoda Živine v seriji in filmih Seks v mestu, se zadnje dni sooča z obtožbami spolnega napada na več žensk. Zdaj so se oglasile tudi njegove soigralke Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis, ki so podalo skupno izjavo za javnost.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker in Kristin Davis

"Izjemno nas žalosti, ko slišimo obtožbe zoper Chrisa Notha," so Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker in Kristin Davis, igralke serije serije Seks v mestu, zapisale v skupni izjavi, ki so jo delile na družbenih omrežjih. V nadaljevanju so še zapisale: "Stojimo ob strani ženskam, ki so se oglasile in delile svoje boleče izkušnje. Zavedamo se, da mora biti to zelo težko in jih pri tem podpiramo."

V zgodbi, objavljeni prejšnji teden, sta slavnega igralca dve ženski obtožili, da ju je spolno napadel, obe pa sta za The Hollywood Reporter delili podobni zgodbi. Po besedah ene ženske, ki je govorila pod psevdonimom Zoe, naj bi jo igralec posilil v stanovanju v Los Angelesu leta 2004. Trdila je, da sta se srečala v pomembnem podjetju v LA-ju, ki je bilo povezano s slavnimi osebnostmi, kot je Noth. Druga ženska s psevdonimom Lily je trdila, da jo je Noth leta 2015 po večerji in pijači povabil v svoje stanovanje v New Yorku. Lily, ki je bila takrat stara 25 let, je povedala, da je igralca serije The Good Wife spoznala, ko je delala kot natakarica v lokalnem nočnem klubu. Noth, ki je s Taro Wilson poročen od leta 2012, je v prejšnji izjavi zanikal obtožbe in obe situaciji označil, da je šlo za "sporazumni odnos".

