Igralki ni bilo do smeha: Skeč je bil zloben in nesramen

V priljubljeni humoristični oddaji Saturday Night Live so navdih za enega od skečev vzeli prav iz omenjene serije. A upodobitev Sarah Sherman, ki je v skeču imela velike zobe, se Woodovi ne zdi smešna. "Skeč na SNL se mi je zdel zloben in nesramen," je zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Z njo se strinjajo tudi njeni oboževalci. Eden od njih je zapisal, da se mu ne zdi pošteno, da so bili ostali liki v skeču politiki, od originalne zasedbe pa so ohranili zgolj lik Chelsea. "Res je velika škoda, ker sem se pred nekaj tedni tako zabavala ob gledanju. Da, pošalite se, saj je to bistvo oddaje, ampak mar ne obstajajo pametnejši in manj ceneni načini?" se je še vprašala zvezdnica.