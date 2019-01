Igralki po ločitvi ni dolgčas: tokrat vrgla oko na 20 let mlajšega

Kate Beckinsale, igralka britanskih korenin, ki smo jo med drugim lahko spremljali v seriji filmov Podzemlje, je bila od leta 2004 do leta 2016 poročena s filmskim režiserjem Lenom Wisemanom. Poročali smo, da je že leto dni kasneje uživala v spremstvu 22 let mlajšega igralca Matta Rifea, novembra lani pa je bila zasačena v družbi 30-letnega komika Jacka Whitehalla. O tem, ali je šlo za novo razmerje, igralka pred meseci ni podala izjave – kakorkoli že, tako Matt kot Jack sta očitno že preteklost. Tuji mediji namreč navajajo, da je 45-letna igralka na letošnji podelitvi zlatih globusov v Los Angelesu ujela pozornost 25-letnega Petea Davidsona, ki je bil še v preteklem letu zaročen s slavno pevko Ariano Grande.

Neuradni vir je za E!Newspovedal, da sta se igralka in komik srečala na rdeči preprogi, kasneje za nekaj trenutkov zapustila zabavo in se vrnila skupaj, opažena pa naj bi bila med ležernim kramljanjem na enem izmed zunanjih kavčev. Vir je dejal: ''Kate je z njim opazno flirtala in kemija med njima je bila vsekakor opazna. Pete se je ves čas smejal in videlo se je, da mu ugaja pozornost, ki je je bil deležen z njene strani.'' Preden sta Kate in Pete zapustila zabavo, naj bi se po poročanju tujih medijev objela in v takšnem položaju ostala skoraj dobro minuto, domov pa nista odšla skupaj.