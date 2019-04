Igralki vnovič pred sodiščem zaradi univerzitetnega škandala

Igralki Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje in Lori Loughlin iz Polnejše hišesta prišli na sodišče v Bostonu črni limuzini, obravnava pa je trajala več kot tri ure. Obe ženski in mož Loughlinove, Mossimo Giannulli , so se pojavili pred sodnikom M. Page Kelleyem , ki je vsakega posebej vprašal, če razumejo obtožbe zoper njih. Vsi trije so potrdili, njihovi odvetniki pa so zavrnili predhodno zaslišanje. Vsi trije so se strinjali z enakimi pogoji, vključno s tem, da ne kršijo nobenih zakonov, da se ne premikajo brez dovoljenja, da se pojavijo na sodišču, predajo, če jih pošljejo v zapor, predajo svoj potni list, se vzdržijo stikov s soobdolženci in prič, tudi družinskih članov. Sodnik je odločil, da obtožencem o zadevi ni dovoljeno govoriti z njihovimi otroki ali družinskimi člani.

Skupaj z več kot dvema ducatoma drugih obtožencev sta bili igralki in Giannulli obtoženi domnevne zarote pri goljufiji s poštnimi pošiljkami in poštene goljufije v zvezi s poštnimi storitvami v zvezi s tem primerom.

"Od začetka leta 2011, pa vse do zdaj, so določene osebe z namenom, da bi svoje otroke vpisale na prestižne univerze ter v dogovoru z drugimi, s podkupovanjem in goljufijo olajšale sprejem otrok na visoke šole in univerze v okrožju Massachusetts in drugje, vključno z Univerzo Yale, Univerzo Stanford, Univerzo v Teksasu, Univerzo v Južni Kaliforniji in Univerzo v Teksasu; Kalifornija - Los Angeles," jim očita obtožnica.

V izjavi pod prisego je navedeno, da sta "Huffmanova in njen soprog dala dobrodelni prispevek v višini 15 tisočakov za KWF (Key Worldwide Foundation), da bi sodelovala pri shemi goljufije pri vpisu na kolidž v imenu svoje najstarejše hčerke. Huffmanova je kasneje enako poskrbela tudi za svojo mlajšo hčerko, a se je nato premislila in tega ni storila." Igralec William H. Macy, njen mož že več kot 20 let, ni bil obtožen.

Kar se tiče Loughlinove in njenega dolgoletnega moža, ju obtožujejo, da "sta plačala podkupnino v skupni vrednosti pol milijona dolarjev, v zameno zato, da so njuni hčerki sprejeli v ekipo USC, čeprav nista bili del ekipe oz. nadarjeni športnici".20-letna Isabella in 19-letna Olivia Jade sta sicer obe študentki univerze.

Huffmanovi so varščino določili na 250 tisočakov (dobrih 222 tisoč evrov), Loughlinovi pa na milijon dolarjev (slabih 890 tisoč evrov).